Путин в «пять копеек» оценил доход России от транзита нефти по КТК

Фото: caspian_pipeline / Telegram

Президент Владимир Путин заявил, что Россия получает лишь «пять копеек» за транзит нефти по трубам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а это топливо принадлежит компаниям из США и Европы.

Трансляцию вел телеграм-канал Кремля.

«Мы и денег-то за этот транзит получаем совсем там, ну, образно говоря, пять копеек. Это для нас никакого экономического смысла не имеет. <...> И нефть, которая добывается, она, ну, в целом сказать, поскольку она добывается в рамках СРП, значит соглашение о разделе продукции, она фактически является собственностью компаний, которые ее добывают, в данном случае американских компаний, там европейских компаний», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не рассматривала этот трубопровод как объект для нападения, так как трубопровод КТК скорее является объектом международной энергетической инфраструктуры, нежели российской. Поэтому «на этом объекте не было и до сих пор нет российских средств ПВО».

По словам президента, Россия лишь предоставляет услугу Казахстану и «тем партнерам», которые работают в стране. Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума являются и американские компании, например Chevron, и европейские, например Eni, и российские — ЛУКОЙЛ, отметил Путин.

Он также уточнил, что последствия атаки БПЛА скажутся на мировых энергетических рынках, «прежде всего потому, что, к сожалению, невозможно быстро восстановить» этот трубопровод.

Ранее в феврале Кропоткинская нефтеперекачивающая станция (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума подверглась атаке семи беспилотников. Она была выведена из эксплуатации. Дроны начинили помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Пострадавших среди сотрудников станции нет, работники предотвратили угрозу разлива нефти. Тогда в КТК уточнили, что прокачку нефти по системе запустили на сниженных режимах, в обход поврежденной станции. В Минэнерго Казахстана сообщили, что «ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме».

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и является одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти. Консорциум был создан в 1992 году, а строительство трубопровода завершено в 2001 году. КТК способен транспортировать с казахстанской территории около 72,5 млн т нефти в год и до 83 млн т нефти в год — через Россию. В 2024 году отгрузка нефти на экспорт с морского терминала под Новороссийском составила 63,01 млн т. В Минэнерго Казахстана сообщали, что в прошлом году республика экспортировала по трубопроводу КТК 55,4 млн т нефти, годом ранее — примерно столько же.