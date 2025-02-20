 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

К тушению Института вычислительной техники привлекли авиацию

На помощь в тушении пожара в Институте вычислительной техники на юге Москвы отправили вертолет, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«К тушению пожара на Варшавском шоссе привлечена авиация ГКУ Московского авиационного центра — вертолет Ка32», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время в ликвидации возгорания участвуют более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС.

В Москве загорелось здание института вычислительной техники
Общество
Фото:РБК

О пожаре МЧС сообщило в 23:10 мск, огонь тогда распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Из здания эвакуировались 30 человек.

Как сообщает ТАСС, горит здание Института вычислительной техники. Московский дептранс отметил, что пожар тушат по адресу: Варшавское шоссе, д. 125, к3. Там находится филиал Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева. 

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M ответила на возможность вернуться в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
пожар Институт авиация Вертолет Москва
Материалы по теме
В Москве загорелось здание института вычислительной техники
Общество
В подмосковной Яхроме при пожаре в СНТ погибли три человека
Общество
Прокуратура организовала проверку из-за загоревшейся техники в Домодедово
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Тушение пожара в институте вычислительной техники в Москве. ВидеоОбщество, 01:05
Швейцарская гвардия ответила на данные о подготовке похорон папы РимскогоОбщество, 00:50
К тушению Института вычислительной техники привлекли авиациюОбщество, 00:37
Президент Чехии обвинил Трампа в цинизме из-за слов о ЗеленскомПолитика, 00:19
Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе ChatGPTТехнологии и медиа, 00:14
Wildberries добился запрета слова «WBнутый»Технологии и медиа, 00:00
В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеровЭкономика, 00:00
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Над Крымом сбили четыре украинских дронаПолитика, 19 фев, 23:50
Кличко сообщил о работе ПВО над КиевомПолитика, 19 фев, 23:39
В Москве загорелось здание института вычислительной техникиОбщество, 19 фев, 23:29
Ватикан рассказал о состоянии госпитализированного папы римскогоПолитика, 19 фев, 23:24
Советник Трампа заявил об окончании «эры войны» на УкраинеПолитика, 19 фев, 23:11
Медведев согласился со словами Трампа о том, что Зеленский — «диктатор»Политика, 19 фев, 22:54
Минэнерго заявило о риске штрафов из-за переноса сроков модернизации ТЭСБизнес, 19 фев, 22:44