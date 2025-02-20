К тушению Института вычислительной техники привлекли авиацию
На помощь в тушении пожара в Институте вычислительной техники на юге Москвы отправили вертолет, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
«К тушению пожара на Варшавском шоссе привлечена авиация ГКУ Московского авиационного центра — вертолет Ка32», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время в ликвидации возгорания участвуют более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС.
О пожаре МЧС сообщило в 23:10 мск, огонь тогда распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Из здания эвакуировались 30 человек.
Как сообщает ТАСС, горит здание Института вычислительной техники. Московский дептранс отметил, что пожар тушат по адресу: Варшавское шоссе, д. 125, к3. Там находится филиал Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева.
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