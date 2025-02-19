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Военная операция на Украине ,  
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Над Крымом сбили четыре украинских дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, аппараты были сбиты за треть часа, с 22:25 до 23:10 мск.

Над Крымом сбили три украинских беспилотника за 10 минут
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ. 

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Теги
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