Над Крымом сбили четыре украинских дрона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, аппараты были сбиты за треть часа, с 22:25 до 23:10 мск.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ.