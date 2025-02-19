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Путин рассказал, что Собчак воспринял распад СССР «с болью»

Путин: Анатолий Собчак воспринял распад СССР с болью
Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак воспринял распад СССР с болью, заявил президент Владимир Путин на вечере памяти по случаю 25-й годовщины смерти политика. Слова главы государства передает ТАСС.

«Помню, я был в Смольном, на работе, он приехал из Москвы. Сел, бросил какие-то бумаги, посмотрел куда-то вдаль, а потом говорит: «Зачем они это делают? <...> Зачем они разрушают страну?» — рассказал Путин о своем разговоре с Собчаком.

По словам президента, хотя «левый спектр» в политике и недолюбливал бывшего мэра Петербурга за критику Коммунистической партии, тот «был государственником» и «никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества».

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Собчак в 1970–1980-е годы работал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1975 году этот факультет окончил Путин. В апреле 1990 года Собчака избрали депутатом Ленсовета, через месяц его советником стал Путин.

Спустя год Собчак выиграл выборы мэра Ленинграда. В августе 1991 года он выступил против действий Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Путин, который тогда работал в администрации Петербурга, позднее рассказывал, что во время путча ему пришлось выбирать между поддержкой президента Бориса Ельцина и ГКЧП, куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Путин говорил, что во время путча заявил Собчаку, что «для себя выбор уже сделал» и решил остаться с ним, а не «метаться туда-сюда».

В 1996 году Собчак проиграл выборы главы Санкт-Петербурга и работа Путина в администрации города закончилась. В феврале 2000 года Собчак умер. Путин называл его своим другом и учителем.

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