Путин возложил цветы к памятнику Собчаку

Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку в годовщину его смерти

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку по случаю 25-й годовщины его смерти. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

На кадрах, которые опубликовал Кремль, президент сопровождает вдову политика Людмилу Нарусову.

Путин открыл памятник Собчаку на Васильевском острове в 2006 году, спустя шесть лет после смерти политика.

Собчак в 1970–1980-е годы работал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. В 1975 году этот же факультет окончил Путин. В апреле 1990 года Собчака избрали депутатом Ленсовета, через месяц его советником стал Путин.

В июне 1991 года Собчак выиграл выборы мэра Ленинграда и Путин начал работать в администрации города. Он занимал разные посты там, пока Собчак в 1996 году не проиграл выборы главы Санкт-Петербурга.

В феврале 2000 года Собчак умер. Путин позднее называл его своим другом и учителем.