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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области мужчина погиб при атаке дрона на служебный автобус

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Колыхалино Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус, в результате удара погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Мужчина скончался на месте атаки до приезда медиков, уточнил губернатор. Еще одна женщина получила осколочные ранения головы и руки, ее госпитализировали.

В Белгородской области три человека погибли при ударе дрона ВСУ по машине
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Несколькими днями ранее, 16 февраля, беспилотник ударил по машине на въезде в белгородское село Графовка. Как сообщал Гладков, при атаке погибли все три человека, находившиеся в автомобиле.

В тот же день украинский дрон атаковал движущуюся машину на автодороге Двулучное — Уразово в Валуйском округе региона, в результате погибла женщина.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны Автобус
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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