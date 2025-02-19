В Белгородской области мужчина погиб при атаке дрона на служебный автобус

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В селе Колыхалино Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус, в результате удара погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Мужчина скончался на месте атаки до приезда медиков, уточнил губернатор. Еще одна женщина получила осколочные ранения головы и руки, ее госпитализировали.

Несколькими днями ранее, 16 февраля, беспилотник ударил по машине на въезде в белгородское село Графовка. Как сообщал Гладков, при атаке погибли все три человека, находившиеся в автомобиле.

В тот же день украинский дрон атаковал движущуюся машину на автодороге Двулучное — Уразово в Валуйском округе региона, в результате погибла женщина.