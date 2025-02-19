Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

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В Днепропетровской области Украины была повреждена инфраструктура, сообщил в телеграм-канале глава местной военной администрации Сергей Лысак.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Никопольском районе региона. «Задело газопровод и линию электропередачи», — рассказал Лысак.

В течение дня 19 февраля в Днепропетровской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Ночью 16 февраля взрывы произошли в украинском городе Николаеве. В областной военной администрации позднее сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, на котором после взрывов начался пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.