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Военная операция на Украине ,  
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Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Днепропетровской области Украины была повреждена инфраструктура, сообщил в телеграм-канале глава местной военной администрации Сергей Лысак.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Никопольском районе региона. «Задело газопровод и линию электропередачи», — рассказал Лысак.

В течение дня 19 февраля в Днепропетровской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ночью 16 февраля взрывы произошли в украинском городе Николаеве. В областной военной администрации позднее сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, на котором после взрывов начался пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Днепропетровская область Украина инфраструктура
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