Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины была повреждена инфраструктура, сообщил в телеграм-канале глава местной военной администрации Сергей Лысак.
Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Никопольском районе региона. «Задело газопровод и линию электропередачи», — рассказал Лысак.
В течение дня 19 февраля в Днепропетровской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Ночью 16 февраля взрывы произошли в украинском городе Николаеве. В областной военной администрации позднее сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, на котором после взрывов начался пожар.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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