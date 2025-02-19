В Думе заявили, что депутат Напсо 200 дней не был в парламенте

Юрий Напсо (Фото: NapsoYuriy / Telegram)

Депутат от ЛДПР Юрий Напсо более 200 дней отсутствовал в Госдуме без уважительной причины, совет нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики рассмотрит возможность досрочного лишения мандата. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский.

Как выяснила комиссия, начиная с апреля 2023 года парламентарий периодически находился на больничных, а между ними — отсутствовал на работе.

«В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата», — говорится на сайте Госдумы.

Глава комиссии напомнил, что неисполнение обязанностей свыше 30 календарных дней несет для депутатов риск досрочного лишения полномочий — ч. 3.1 ст. 4 закона «О статусе сенатора, депутата».

В нижней палате парламента хотели прекратить полномочия депутата еще в октябре 2024 года. В разговоре с РБК Напсо тогда рассказал, что периодически находится на больничных, однако, несмотря на это, активно участвует в работе Госдумы, исполняя свои обязанности дистанционно.

В декабре 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по регламенту и комиссии по мандатным вопросам «изучить вопрос» по депутату.