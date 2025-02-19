В больнице Москвы рассказали о состоянии актера из Америки Барнса
Американский актер Дэниэл Барнс, проживающий в России, сломал ногу и находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили «РИА Новости» в медучреждении.
Агентство не уточнило, о какой именно больнице идет речь.
РЕН ТВ и Shot сообщали, что Барнс рано утром поскользнулся на льду в одном из дворов на Ленинском проспекте. По их данным, актера госпитализировали в Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова.
Барнсу 35 лет, он родился в штате Индиана в США. Сначала он учился на театральном отделении Университета Батлера, а в 2012 году переехал в Москву и поступил в ГИТИС на факультет актерского мастерства. После выпуска начал работать в театре имени М.Н. Ермоловой.
Актер играл в сериалах «Деффчонки» и «Карамора», а также в фильмах «Притяжение» и «Нюрнберг».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»
Путин об итогах переговоров России и США. Видео
H&M прокомментировала возвращение в Россию
Что включает в себя новый пакет санкций
Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков
Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций
В Москве ввели штрафы за несоблюдение облика зданий
Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской