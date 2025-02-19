В больнице Москвы рассказали о состоянии актера из Америки Барнса

Дэниэл Барнс (Фото: danielebarnes / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Американский актер Дэниэл Барнс, проживающий в России, сломал ногу и находится в травматологии московской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили «РИА Новости» в медучреждении.

Агентство не уточнило, о какой именно больнице идет речь.

РЕН ТВ и Shot сообщали, что Барнс рано утром поскользнулся на льду в одном из дворов на Ленинском проспекте. По их данным, актера госпитализировали в Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова.

Барнсу 35 лет, он родился в штате Индиана в США. Сначала он учился на театральном отделении Университета Батлера, а в 2012 году переехал в Москву и поступил в ГИТИС на факультет актерского мастерства. После выпуска начал работать в театре имени М.Н. Ермоловой.

Актер играл в сериалах «Деффчонки» и «Карамора», а также в фильмах «Притяжение» и «Нюрнберг».