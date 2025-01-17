Футболист «Зенита» сломал ногу
Полузащитнику «Зенита» Дмитрию Васильеву диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
20-летний футболист получил эту травму на сборах в Катаре и уже перенес операцию.
«Медицинская процедура прошла успешно. Первый этап реабилитации футболист проведет на сборах вместе с командой, затем — вернется в Петербург», — сообщили в «Зените».
Ориентировочный срок восстановления Васильева составит 2,5 месяца.
Васильев — воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах и забил два гола.
«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям.
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