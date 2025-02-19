Глава Дагестана назвал «позорными» акции в школах региона

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Администрации школ Дагестана делают учебный процесс «предметом спекуляции», проводя «позорные акции», заявил глава региона Сергей Меликов.

Он назвал образование дагестанских детей неприкосновенным.

«Любая попытка спекулировать на этой теме [образования] будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование и иметь соответствующие последствия для всех участников, в том числе «незримых», — написал он в своем телеграм-канале.

В качестве примеров «позорных акций» Меликов перечислил несколько ситуаций. Так, он рассказал об отстранении директора в школе Буйнакска, в которой восьмиклассник совершил попытку суицида. Родители не согласились с увольнением и «пытались сорвать учебный процесс».

Помимо этого, глава региона напомнил о драке между учителями и директором в селе Хлют и забастовке педагогов школы в селе Хубар, требующих восстановить в должности прежнего директора. В последнем случае, по словам Меликова, конфликт выглядит искусственным, что наталкивает на подозрения: речь может идти даже о попытке дискредитировать и сменить местную власть.

«Во всех этих случаях позиция местных администраций объективная, по каждому факту ответственные органы разбираются», — заключил губернатор.