Суд отказался освободить военного из КЧР, сбившего человека насмерть

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Южный окружной военный суд отказался освободить участника военной операции, сбившего человека насмерть в Карачаево-Черкесии, сообщает «Коммерсантъ».

Газета со ссылкой на материалы уголовного дела пишет, что 14 ноября 2024 года уроженец республики Ренат Сакиев на окраине аула Кош-Хабль во время конфликта наехал на своем автомобиле Range Rover на двух человек. В результате один из них погиб, другой — получил переломы руки и тазовых костей. Сакиев с места преступления скрылся, был объявлен в розыск и через три дня явился с повинной.

Мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса). В ноябре Пятигорский гарнизонный военный суд заключил его под стражу до середины января, позднее этот срок был продлен.

Как сообщает «Ъ», защита Сакиева обжаловала решение об аресте, назвав арест слишком жесткой мерой пресечения. Адвокат военного Мурат Меремуков заявил, что следователи не предоставили необходимые обоснования для ареста обвиняемого, а судья не учел «положительные данные» о его личности. Защита попросила избрать более мягкую меру пресечения, но апелляционная инстанция отказалась удовлетворять жалобу.

По данным «Коммерсанта», Сакиев в марте 2023 года ушел добровольцем на военную операцию на Украине, в мае следующего года его наградили медалью Суворова. С июня военнослужащий был направлен на реабилитацию, после того как получил ранение.

В декабре в Санкт-Петербурге по обвинению в убийстве арестовали местного жителя, вернувшегося со спецоперации. По версии следствия, летом он во время ссоры ранил оппонента ножом, тот умер на месте происшествия.