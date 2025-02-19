 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд отказался освободить военного из КЧР, сбившего человека насмерть

Суд отказался освободить участника спецоперации, сбившего двух человек в КЧР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Южный окружной военный суд отказался освободить участника военной операции, сбившего человека насмерть в Карачаево-Черкесии, сообщает «Коммерсантъ».

Газета со ссылкой на материалы уголовного дела пишет, что 14 ноября 2024 года уроженец республики Ренат Сакиев на окраине аула Кош-Хабль во время конфликта наехал на своем автомобиле Range Rover на двух человек. В результате один из них погиб, другой — получил переломы руки и тазовых костей. Сакиев с места преступления скрылся, был объявлен в розыск и через три дня явился с повинной.

Мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса). В ноябре Пятигорский гарнизонный военный суд заключил его под стражу до середины января, позднее этот срок был продлен.

Как сообщает «Ъ», защита Сакиева обжаловала решение об аресте, назвав арест слишком жесткой мерой пресечения. Адвокат военного Мурат Меремуков заявил, что следователи не предоставили необходимые обоснования для ареста обвиняемого, а судья не учел «положительные данные» о его личности. Защита попросила избрать более мягкую меру пресечения, но апелляционная инстанция отказалась удовлетворять жалобу.

Госпиталь ответил на жалобу участника боев на Украине из-за выписки
Общество
Владлен Мецлер

По данным «Коммерсанта», Сакиев в марте 2023 года ушел добровольцем на военную операцию на Украине, в мае следующего года его наградили медалью Суворова. С июня военнослужащий был направлен на реабилитацию, после того как получил ранение.

В декабре в Санкт-Петербурге по обвинению в убийстве арестовали местного жителя, вернувшегося со спецоперации. По версии следствия, летом он во время ссоры ранил оппонента ножом, тот умер на месте происшествия.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M прокомментировала возвращение в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

В Москве ввели штрафы за несоблюдение облика зданий

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Карачаево-Черкесия военнослужащие Военная операция на Украине ДТП военный суд арест
Материалы по теме
Меликов взял под контроль расследование смерти сестры бойца спецоперации
Политика
Депутат попросил ЦБ разобраться со списанием денег участника спецоперации
Общество
Жога призвал создать программы адаптации для участников военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 17:55
В граничащей с Россией области Казахстана упал беспилотникПолитика, 19:08
В больнице Москвы рассказали о состоянии актера из Америки БарнсаОбщество, 19:03
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»Политика, 19:02
Спецпосланник Трампа заявил о важности гарантий безопасности для УкраиныПолитика, 18:53
Гид по Маврикию: где жить, где есть, что посмотретьСтиль, 18:49
В Красноярске между мигрантами произошла массовая драка со стрельбойОбщество, 18:36
Туристическому бизнесу из зоны загрязнения мазутом выделят льготные займыБизнес, 18:36
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Глава Дагестана назвал «позорными» акции в школах регионаОбщество, 18:31
В полиции объяснили визит силовиков в школу единоборств в КраснодареСпорт, 18:31
Минтруд напомнил об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 14,75%Общество, 18:29
В Одессе загорелась нефтебазаПолитика, 18:20
Суд приостановил права иностранных структур на ШереметьевоБизнес, 18:17
Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в ДохеСпорт, 18:09
Путин в «пять копеек» оценил доход России от транзита нефти по КТКЭкономика, 18:03