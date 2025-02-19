В Карачаево-Черкесии нашли тела погибших при сходе лавины туристов
Альпинист, спасшийся во время схода лавины в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, обнаружил тела двух погибших туристов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики в телеграм-канале.
«В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность», — сообщают спасатели.
Ранее глава региона Рашид Темрезов в телеграм-канале сообщил о сходе лавины в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе.
По словам главы республики, один из трех альпинистов смог спастись и вызвал спасателей. Поиском пропавших туристов занимались несколько десятков человек. Как пояснил Рашид Темрезов, группа альпинистов
не была зарегистрирована в МЧС.
В свою очередь, агентство ТАСС уточняет, что туристы могли быть представителями коммерческой группы.
Накануне ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии выпустило экстренное предупреждение о сохраняющейся в регионе лавинной опасности в горах республики выше 2 тыс. м в период с 18 по 20 февраля 2025 года.
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