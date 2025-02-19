В Карачаево-Черкесии нашли тела погибших при сходе лавины туристов

Фото: МЧС России

Альпинист, спасшийся во время схода лавины в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, обнаружил тела двух погибших туристов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики в телеграм-канале.

«В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность», — сообщают спасатели.

Ранее глава региона Рашид Темрезов в телеграм-канале сообщил о сходе лавины в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе.

По словам главы республики, один из трех альпинистов смог спастись и вызвал спасателей. Поиском пропавших туристов занимались несколько десятков человек. Как пояснил Рашид Темрезов, группа альпинистов

не была зарегистрирована в МЧС.

В свою очередь, агентство ТАСС уточняет, что туристы могли быть представителями коммерческой группы.

Накануне ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии выпустило экстренное предупреждение о сохраняющейся в регионе лавинной опасности в горах республики выше 2 тыс. м в период с 18 по 20 февраля 2025 года.