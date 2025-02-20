Positive Technologies объявила о планах выйти на рынок антивирусов

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Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies приобрела долю белорусского вендора «Вирусблокада» и намерена выйти на рынок антивирусов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

По данным исследования Центра стратегических разработок, объем рынка информационной безопасности к 2028 году составит более 700 млрд руб. К этому времени Positive Technologies планирует занять до 20% этого рынка.

«Инвестирование в разработчика средств антивирусной защиты позволяет Positive Technologies открыть для себя новые рынки, предлагая заказчикам продукты в зависимости от степени их зрелости, начиная с самого базового уровня, где необходима прежде всего антивирусная технология», — заявили в компании.

В планах «Вирусблокада» — объединить некоторые отделы экспертного центра безопасности (PT Expert Security Center) в антивирусную лабораторию, которая будет проводить экспертизу продуктов Positive Technologies на предмет противодействия вредоносным программам.

До конца 2025 года Positive Technologies интегрирует усовершенствованные антивирусы в MaxPatrol EDR (продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах), PT ISIM (систему мониторинга безопасности промышленных инфраструктур), PT Sandbox («песочницу» для обнаружения новых вирусов) и PT NGFW (межсетевой экран для защиты бизнеса от кибератак).

Компания также намерена выпустить собственное антивирусное решение.

«В России мы будем продавать новый продукт под брендом Positive Technologies. В Республике Беларусь бренд «Вирусблокада» остается», — заявил РБК Сергей Лебедев, руководитель департамента разработки средств защиты рабочих станций и серверов Positive Technologies.

По его словам, первые продажи существующего продукта EDR начнутся в третьем квартале, а в конце года будет запущен новый продукт. «Антивирус и EDR-решения совокупно представляют собой рынок конечных устройств, на котором планируем занять не менее 10% к 2026 году», — сказал он.