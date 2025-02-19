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В Северной Осетии остановили поиски пропавших туристов

МЧС: в Северной Осетии из-за непогоды приостановлены поиски пропавших туристов
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Спасатели на фоне непогоды приостановили поиски туристов в горах Северной Осетии, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Там пояснили, что сотрудники ведомства не могут вести поисковую операцию из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.

МЧС сообщило о поисках альпинистов, пропавших в осетинском ущелье Танадон, утром 19 февраля. Двое мужчин в возрасте 25 и 36 лет, приехавшие из Санкт-Петербурга, перестали выходить на связь после схода снежной лавины в этом районе. Заявитель, сообщивший спасателям о пропаже туристов, рассказал, что при себе у них не было лавинных датчиков (бипперов) и раций.

Позднее спасательное ведомство сообщило, что в районе поиска туристов сошло еще две лавины. В этот же день лавина сошла в Карачаево-Черкесии, там под нее попали трое альпинистов — один из них смог выбраться, после чего нашел тела двух других.

Двое туристов пропали во время схода лавины в Северной Осетии
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии наблюдается сильный снегопад. МЧС предупреждало об опасности схода лавин в горах в этих регионах.

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Теги
Северная Осетия МЧС туристы сход лавины поисковая операция непогода Карачаево-Черкесия
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