В Армении создадут комиссию для пересмотра стратегии нацбезопасности

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Межведомственная комиссия для координации работы по пересмотру стратегии национальной безопасности будет создана в Армении. Соответствующее поручение подписал премьер-министр страны Никол Пашинян. Документ опубликован на сайте правительства страны.

В состав комиссии войдут представители руководства Службы национальной безопасности, Генерального штаба вооруженных сил, Службы внешней разведки и других ведомств. Председателем комиссии назначен секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Текущая стратегия нацбезопасности Армении действует с июля 2020 года. Документ, в котором прописаны стратегия, национальные ценности, интересы, цели и многое другое, состоит из восьми основополагающих пунктов. Стратегия также акцентирует внимание на том, что армянский народ, преодолев за годы существования многочисленные исторические бедствия, становился сильнее и могучее, а также смог восстановить свое независимое государство.