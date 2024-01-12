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В Армении уволили и назначили обратно главу Службы нацбезопасности

Пашинян переназначил главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна
Армен Абазян
Армен Абазян (Фото: seco.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил на должность главы Службы нацбезопасности (СНБ) Армена Абазяна, соответствующий указ опубликован на сайте правительства. Ранее в тот же день президент страны Ваагн Хачатурян снял его с этого поста.

Решение об увольнении Абазяна было принято по предложению премьера. Как отмечает «Sputnik Армения», главу СНБ переназначили из-за поправок к закону «О службе в органах национальной безопасности», согласно которым теперь на должность его должен назначать не президент, а премьер-министр.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Абазян родился 19 октября 1971 года в городе Кировакан (ныне — Ванадзор) в центральной части Армении. На службу в силовые структуры пришел в 1990-х годах, с 1993 по 1994 год служил в пограничных войсках России, дислоцированных в Армении.

С 1999 по 2020 год работал в органах национальной безопасности страны, где прошел путь от должности младшего оперуполномоченного до поста начальника управления.

В августе 2020-го Абазян стал заместителем председателя Следственного комитета Армении, затем — замдиректора Службы национальной безопасности. В ноябре 2020 года он возглавил ведомство. Указ о его назначении подписывал занимавший тогда пост президента (2018–2022) Армен Саркисян.

В декабре 2023 года Хачатурян присвоил Абазяну звание генерал-лейтенанта.

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Армения национальная безопасность Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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