МВД России сообщило о недокомплекте 18,7% сотрудников
Нехватка кадров в подразделениях МВД России на сегодняшний день составляет 18,7%. Такие данные привел замминистра МВД России Александр Горовой. По его словам, в стране также наблюдается низкий рост зарплат у сотрудников правоохранительных органов.
«Сегодня некомплект в органах внутренних дел — 18,7%. В подразделениях миграции некомплект 11,7%», — сказал Горовой в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
По словам Горового, в мире средняя заработная плата с 2012 по 2024 годы увеличилась в 3,1 раза, тогда как в России зарплаты выросли в 1,4 раза. За этот же срок недокомплект сотрудников увеличился в четыре раза.
Замминистра отметил, что более 10 лет зарплата не индексировалась по коэффициенту-дефлятору, что отразилось на показателях, где в основе лежат экономические данные страны.
В мае 2024 года глава МВД России Владимир Колокольцев говорил, что в стране наблюдается недокомплект сотрудников правоохранительных органов. На тот момент этот показатель достигал 152 тыс. человек.
В ноябре того же года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что уровень некомплекта личного состава достиг 18,8% от штатной численности, или 173,8 тыс. человек.
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