Экстрадированной из Испании топ-менеджеру СБРР вынесли второй приговор

Инесса Бранденбург (Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области )

Суд в Тюмени приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего топ-менеджера Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессу Бранденбург, обвиненную в злоупотреблении полномочиями и причинении банку имущественного вреда на сумму более 1 млрд руб.

Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в своем телеграм-канале.

В агентстве уточнили, что при вынесении решения суд учел приговор от 15 марта 2023 года и частично сложил наказания.

В 2023 году суд признал Бранденбург виновной в хищении из кассы кредитной организации 561 млн рублей и приговорил ее к четырем годам лишения свободы. К тому же банку было передано €100 тыс., изъятых во время расследования, а по гражданскому иску СБРР, поданному в рамках расследования уголовного дела, банк получил 545 млн руб.

К тому же само АСВ подало гражданский иск о сумме свыше 1 млрд руб. в интересах СБРР. До момента рассмотрения этого иска суд сохранил арест на имущество осужденной.

В 2018 году Бранденбург, занимавшая должность замправления СБРР, и ее подельники вынесли из кассы банка 561 млн руб. После этого они скрылись. РБК «Тюмень» со ссылкой на региональную прокуратуру уточнил, что совладелец банка Григорий Романюта, признанный организатором преступления, специально назначил Бранденбург на должность замправления СБРР.

Похитительницу объявили в международный розыск, а задержали в сентябре 2021 года в Испании, летом же 2022 года экстрадировали в Россию. Ее подельников — Горбоносова, Кузнецова и Мануилова (прокуратура не указала имена) — задержали еще в 2019 году.

В мае 2024 года суд в Тюмени заочно приговорил Романюту, который находится в международном розыске, к восьми годам отбывания в исправительной колонии общего режима.

АСВ уточнило, что Банк России отозвал у СБРР лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году, так как нашел в ее деятельности «признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».