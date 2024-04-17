Бывших топ-менеджеров банка РСКБ отправили в колонию за хищение ₽1,5 млрд

Экс-руководству Республиканского соцкомбанка дали до 8 лет за хищение ₽1,5 млрд

Фото: Олег Яковлев / РБК

Хамовнический суд Москвы назначил сроки от пяти до восьми лет колонии экс-председателю правления Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) Алевтине Павловой и другим бывшим топ-менеджерам по делу о хищении более 1,5 млрд руб. у кредитной организации. Об этом сообщила городская прокуратура.

Всех фигурантов признали виновными в хищении у банка активов. Максимальный срок получила Павлова — восемь лет лишения свободы. Кроме того, со всех осужденных вместе взятых взыскали 1,58 млрд руб. в пользу Агентства страхования вкладов, которое выступило потерпевшей стороной.

Павлову признали виновной по ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — в особо крупной растрате и особо крупном мошенничестве, а всех остальных фигурантов — только по первой статье.

Кроме нее по делу в качестве обвиняемых проходили Татьяна Никитина, Екатерина Баранова, Лилия Миронова и Галина Лихачева. Все они занимали в банке руководящие должности, говорится в сообщении прокуратуры. Баранова и Никитина получили по шесть лет лишения свободы, а Миронова и Лихачева — по пять лет.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Хамовнического суда и в пресс-службу Мосгорсуда.

Следствие полагает, что осужденные с апреля 2003 по июнь 2015 года совершили хищение вверенного им чужого имущества. По данным прокуратуры, они заключили от имени банка более 2,8 тыс. фиктивных кредитных договоров с 40 подконтрольными им техническими юридическими лицами. Деньги — более 20,7 млрд руб. — выводились со счета в РСКБ на счета подконтрольных им организаций.

Миронова и Баранова проверяли финансовые документы от имени подконтрольных фирм-заемщиков и номинальных фирм-контрагентов. После этого все бумаги передавали Лихачевой, которая приобщала их к кредитным досье заемщиков.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позднее вернули похищенные 19,1 млрд руб. в банк в качестве погашения платежей по выданным кредитам. Оставшуюся сумму — более 1,5 млрд руб. они присвоили.

Также Павлова заключала от своего имени договоры займа, привлекая для этого «материально обеспеченных физических лиц, в том числе клиентов банка».

В мае 2014 года она заключила такой договор с предпринимателем под залог квартиры, получив от него 100 млн руб. Документы на регистрацию договора в государственных органах Павлова не подала, так как недвижимость находилась в другом залоге. Деньги она также присвоила.