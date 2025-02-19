В Госдуме поддержали проект об использовании машин граждан в зонах КТО
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о праве использования транспорта, в том числе принадлежащего гражданам, для борьбы с терроризмом в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС.
Документ разработали депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Его внесли на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года. В январе 2025 года Госдума приняла документ в первом чтении. Поправки предлагается внести в статью 11 закона «О противодействии терроризму», которая устанавливает особенности правового режима КТО.
Законопроект предполагает возможность использования транспортных средств и самоходных машин, например, тракторов и другой сельхозтехники, принадлежащих организациям независимо от форм собственности. Исключением являются транспортные средства и (или) самоходные машины дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций.
Из пояснительной записки к документу следует, что в «неотложных случаях» устанавливается возможность использования транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих физическим лицам.
Согласно инициативе, автомобили и другие транспортные средства будут использоваться «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом». Предлагается на уровне закона зафиксировать, что использовать будут «с последующим возмещением расходов, связанных с таким использованием».
Сейчас на территориях, где действует режим КТО, на период проведения операции допускается в том числе использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а также гражданам, — «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей».
Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, будет определен правительством России.
С августа 2024 года режим контртеррористической операции действует в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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