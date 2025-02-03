Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией
Азербайджан на границе с Россией запустил с 3 февраля комплексные оперативно-разыскные и профилактические антитеррористические операции под названием «Граница-щит». Мероприятия продлятся до 10 февраля, сообщило Azertag.
Агентство уточнило, что операции ведутся на базе взаимного соглашения с Россией. Основная цель — воплощение плана приграничного сотрудничества, выявление и нейтрализация членов транснациональных организованных преступных группировок, их спонсоров, финансирующих реализацию оружия, взрывчаток, наркотиков и другого.
На время учений власти Азербайджана установят полицейские посты в нескольких районах.
Азербайджан и Россия развивают сотрудничество в области терроризма. Так, в январе 2023 года президент Ильхам Алиев утвердил соглашение между правительствами двух стран об информационном сотрудничестве при противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств.
Оно было подписано 17 ноября 2022 года в Баку.
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