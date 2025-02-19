В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и вылет самолетов
В аэропорту Ульяновска Баратаевка сняли ограничения на прием и вылет самолетов, которые вводили рано утром 19 февраля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Работу ограничивали «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В 06:00 мск меры отменили.
Помимо того, прием и отправку рейсов приостановили аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска и Кирова.
Минувшей ночью власти Тульской и Самарской областей сообщали об атаке дронов, под удар попал Сызранский НПЗ. Угрозу атаки беспилотников объявили в Северной Осетии и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа.
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