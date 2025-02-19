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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и вылет самолетов

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Военная операция на Украине

В аэропорту Ульяновска Баратаевка сняли ограничения на прием и вылет самолетов, которые вводили рано утром 19 февраля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Работу ограничивали «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В 06:00 мск меры отменили. 

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Помимо того, прием и отправку рейсов приостановили аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска и Кирова.

Минувшей ночью власти Тульской и Самарской областей сообщали об атаке дронов, под удар попал Сызранский НПЗ. Угрозу атаки беспилотников объявили в Северной Осетии и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа.

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Росавиация Ульяновск аэропорты
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