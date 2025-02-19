Маск согласился с мнением о незаинтересованности Зеленского в переговорах
Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск согласился с мнением пользователя соцсети X (Twitter) о нежелании президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией.
«Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти», — написал пользователь с ником Gunther Eagleman.
В комментариях Маск оставил эмодзи 100%, обозначающий согласие с мнением автора.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США. Москву на них представили помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.
Стороны обсудили в том числе начало подготовки к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Ушакова, ситуация в российско-американских отношениях развивается уникальным образом и уже может считаться определенным успехом.
Президент США Дональд Трамп назвал встречу «очень хорошей». Политик отметил, что после переговоров он «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.
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