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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской области при атаке беспилотника загорелась трава

Губернатор Миляев: в Тульской области при атаке беспилотника загорелась трава
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Военная операция на Украине

Тульская область подверглась атаке со стороны ВСУ, средства радиоэлектронной борьбы подавили один беспилотник, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«При падении в поле произошло возгорание сухой травы», — добавил он.

По словам губернатора, в результате удара никто не пострадал, разрушений нет. В области продолжает действовать режим опасности атаки дронов.

В Липецке объявили угрозу атаки дронов
Политика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Об атаке беспилотников также сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он рассказал, что над регионом были уничтожены несколько дронов.

Кроме того, беспилотники атаковали Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз написал в телеграм-канале, что силы ПВО «ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», и призвал соблюдать меры безопасности. За пару часов до этого в области были уничтожены семь дронов.

Поздно вечером 23 января угрозу атаки беспилотников также объявляли в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов позднее написал, что один дрон был сбит на границе с Курской областью, он упал в поле.

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Теги
Тульская область беспилотники Дмитрий Миляев сухая трава пожар Брянская область Александр Богомаз
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