В Московской области запретили алкомаркеты во дворах с 1 сентября

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Московской области с 1 сентября нельзя будет купить алкоголь в магазинах во дворах многоквартирных домов. Закон, запрещающий продажу, подписал губернатор Андрей Воробьев.

Как объяснил глава региона, подобные магазины зачастую находятся рядом с детскими площадками и повышают риск конфликтных ситуаций.

«Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Исключения — магазины, которые пристроены к дому или имеют отдельный вход с улицы», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Кроме этого, продажу спиртного запретят в точках общественного питания в самих многоквартирных домах с 23:00 до 08:00 мск. Подобная мера не распространяется на рестораны, уточнил губернатор. «Это сделано для того, чтобы «наливайки» под видом кафе не злоупотребляли лицензиями и не вызывали недовольство жителей», — объяснил он.

Соответствующий закон ранее, 14 февраля, приняла Московская областная дума. Введение инициативы депутаты объясняли в том числе тем, что алкоголь зачастую выпивают непосредственно у входа в эти же магазины, что сопровождается нарушением тишины. Так, за прошлый год было зарегистрировано порядка 2 тыс. жалоб на такие ситуации.

Помимо запрета власти подняли размер минимального уставного капитала для получения лицензии с 500 тыс. до 1 млн руб.