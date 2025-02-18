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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР задержали медика, передававшего ВСУ сведения об армии России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ФСБ задержала в Луганской народной республике (ЛНР) мужчину, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о дислокации российских войск для нанесения дальнейших ударов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Задержанный более 30 лет работал в скорой помощи, в том числе на подстанции в Кременной. Сведения о российской армии он передавал через знакомого, который выезжал на Украину. На задержанного завели уголовное дело о шпионаже.

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий жителя Донецка
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Ранее, 13 февраля, ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержала жителя Донецка, подозреваемого в подготовке диверсий.

Как рассказали тогда в ведомстве, мужчина хранил в заранее оборудованном тайнике компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Он действовал по заданию Главного управления разведки Украины.

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Теги
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