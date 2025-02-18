Российская делегация вылетела из Эр-Рияда

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, 18 февраля 2025 года (Фото: Freddie Everett / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Самолет с российской делегацией вылетел из Эр-Рияда обратно в Россию после того, как в столице Саудовской Аравии прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном, сообщает ТАСС.

Кадры вылета судна специального летного отряда в Москву показали по телевидению, уточняет агентство.

Переговоры между Россией и США состоялись во вторник, 18 февраля, они длились четыре с половиной часа. Стороны, в частности, обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, а также двусторонние отношения между Россией и США. Украина заранее отказалась признавать итоги встречи.

Москву на переговорах представили помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечавший за экономическую сферу. Со стороны Вашингтона в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.