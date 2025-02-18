Российская делегация вылетела из Эр-Рияда
Самолет с российской делегацией вылетел из Эр-Рияда обратно в Россию после того, как в столице Саудовской Аравии прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном, сообщает ТАСС.
Кадры вылета судна специального летного отряда в Москву показали по телевидению, уточняет агентство.
Переговоры между Россией и США состоялись во вторник, 18 февраля, они длились четыре с половиной часа. Стороны, в частности, обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, а также двусторонние отношения между Россией и США. Украина заранее отказалась признавать итоги встречи.
Москву на переговорах представили помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечавший за экономическую сферу. Со стороны Вашингтона в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Читайте РБК в Telegram.
Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине
Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской