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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба посоветовал «втянуть Трампа в длинную игру»

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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Киев должен отложить реализацию мирного плана президента Соединенных Штатов и «втянуть Трампа в длинную игру», заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Би-би-си.

«По сути, наша стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру вместо того, чтобы поддаваться его быстрому давлению, на что он рассчитывает. Игра далеко не окончена. Она еще даже не началась, мы все только разминаемся», — сказал он.

По словам бывшего министра, в ближайшее время украинские власти не ожидают перемирия. «До перемирия нам еще, как говорится, как до Парижа на четвереньках. А мир сейчас вообще даже не просматривается на горизонте», — сказал он.

Кулеба также отметил, что, несмотря на какие-либо договоренности Москвы и Вашингтона, «пока Украина и Европейский союз не примут эти правила — это все не рабочая история».

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Фото:Omer Messinger / Getty Images

Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Они продлились четыре с половиной часа.

По итогам переговоров глава российского МИДа Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакие соглашения о судьбе Украины не могут быть заключены без участия украинских представителей.

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