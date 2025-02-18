Захарова обвинила Брюссель в стремлении к военному решению конфликта
Россия считает, что Евросоюз рассчитывает на военное решение украинского конфликта, заявила представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, европейские политики «будто с цепи сорвались» и «открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем».
«Они просто отбросили всякие приличия. <...> Очевидно, что в Брюсселе намерены сохранить ставку на военное решение, даже несмотря на то, что такая политика идет вразрез с подлинными интересами всего Европейского континента», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, такое поведение европейских стран указывает на желание затянуть конфликт, чтобы использовать ситуацию для оказания давления на Россию.
В своей речи Захарова несколько раз упомянула также Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC), которая прошла с 14 по 16 февраля. Россия не участвует в этой конференции с 2022 года.
В 2025 году российскую делегацию также не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. По словам Захаровой, это решение носит политизированный характер. Она подчеркнула, что после начала военной операции акцент конференции сместился с вопросов безопасности на поддержку Украины, что, по ее мнению, является ошибкой.
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