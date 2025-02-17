Захарова ответила на слова Хойсгена об «умиротворении» России
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале напомнила председателю Мюнхенской конференции по безопасности Кристофу Хойсгену о предпосылках Второй Мировой войны.
По словам Захаровой, выступая на конференции, Хойсген заявил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века». Представитель МИДа предложила напомнить, «кто, кого и как умиротворил в 1938 году».
Тогда, 86 лет назад, в Мюнхене Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали соглашение о передаче Берлину Судетской области, эта сделка также известна как «Мюнхенский сговор». Саму Чехословакию и ее представителей не пригласили на переговоры.
Министерство мностранных дел России называло Мюнхенский сговор «апофеозом политики «умиротворения» агрессора, проводимой западными державами».
Мюнхенская конференции по безопасности (MSC) в 2025 году прошла с 14 по 16 февраля. По словам Хойсгена, она была «весьма проясняющей» относительно позиции США. Председатель отметил, что форум начался как трансатлантический, но выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало, что общие ценности таковыми больше не являются.
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