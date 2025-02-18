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Военная операция на Украине ,  
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Глава РФПИ рассказал об общих точках соприкосновения между Россией и США

Кирилл Дмитриев: у России и США много общих точек соприкосновения
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Baraa Anwer / AP / ТАСС)

У России и США есть много общих точек соприкосновения, в том числе в плане экономических проектов, благодаря которым страны могут сотрудничать. Об этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал в эфире «Первого канала» по итогам состоявшихся в Эр-Рияде переговоров делегаций двух стран.

«Мы действительно узнали друг друга гораздо лучше. Например, один коллега с американской стороны очень хорошо разбирается в истории. Было много шуток, было желание на каком-то этапе приехать в Россию. Они удивились, что в Москве открывается много ресторанов. Потому что если смотреть CNN, то все плохо, а мы рассказывали, как все хорошо», — отметил Дмитриев.

По его словам, обе делегации сошлись во мнении, что «две великие супердержавы» не могут не общаться, не понимать друг друга, как это было при президенте США Джо Байдене.

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Переговоры российской и американской делегаций прошли сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде. Они продолжались 4,5 часа. Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, первая сессия переговоров завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу. После него участники переговоров приступят к следующей сессии, она будет завершающей.

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Теги
РФПИ Кирилл Дмитриев экономическое сотрудничество Саудовская Аравия Эр-Рияд переговоры
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