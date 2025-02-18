Глава РФПИ рассказал об общих точках соприкосновения между Россией и США

Кирилл Дмитриев (Фото: Baraa Anwer / AP / ТАСС)

У России и США есть много общих точек соприкосновения, в том числе в плане экономических проектов, благодаря которым страны могут сотрудничать. Об этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал в эфире «Первого канала» по итогам состоявшихся в Эр-Рияде переговоров делегаций двух стран.

«Мы действительно узнали друг друга гораздо лучше. Например, один коллега с американской стороны очень хорошо разбирается в истории. Было много шуток, было желание на каком-то этапе приехать в Россию. Они удивились, что в Москве открывается много ресторанов. Потому что если смотреть CNN, то все плохо, а мы рассказывали, как все хорошо», — отметил Дмитриев.

По его словам, обе делегации сошлись во мнении, что «две великие супердержавы» не могут не общаться, не понимать друг друга, как это было при президенте США Джо Байдене.

Переговоры российской и американской делегаций прошли сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде. Они продолжались 4,5 часа. Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С американской стороны на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, первая сессия переговоров завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу. После него участники переговоров приступят к следующей сессии, она будет завершающей.