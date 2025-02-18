Лукашенко подарил Хафтару сертификаты на трактора и автобусы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил фельдмаршалу и верховному главнокомандующему Ливийской национальной армией Халифе Белкасиму Хафтару сертификаты на автобусы и тракторы белорусского производства, передает БелТА.
Он передал сертификаты на десять автобусов «МАЗ 206» и на такое же количество тракторов «BЕLARUS 820».
Хафтар находится с официальным визитом в Белоруссии.
Также Лукашенко вручил фельдмаршалу корзину с различными белорусскими продуктами питания и сладости. В ответ Хафтар подарил белорусскому лидеру саблю.
Президент Белоруссии заявил о готовности развивать сотрудничество с Ливией и пообещал приехать в Ливию. «Мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси», — сказал он.
Ранее в январе замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров встретился с главнокомандующим Хафтаром. С лета прошлого года это была как минимум третья встреча Евкурова с ливийскими военными.
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