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Политика ,  
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Лукашенко подарил Хафтару сертификаты на трактора и автобусы

Лукашенко подарил Хафтару сертификаты на трактора и автобусы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил фельдмаршалу и верховному главнокомандующему Ливийской национальной армией Халифе Белкасиму Хафтару сертификаты на автобусы и тракторы белорусского производства, передает БелТА.

Он передал сертификаты на десять автобусов «МАЗ 206» и на такое же количество тракторов «BЕLARUS 820».

Хафтар находится с официальным визитом в Белоруссии.

Также Лукашенко вручил фельдмаршалу корзину с различными белорусскими продуктами питания и сладости. В ответ Хафтар подарил белорусскому лидеру саблю.

Президент Белоруссии заявил о готовности развивать сотрудничество с Ливией и пообещал приехать в Ливию. «Мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси», — сказал он.

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Фото:Олег Фойницкий / БелТА / ТАСС

Ранее в январе замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров встретился с главнокомандующим Хафтаром. С лета прошлого года это была как минимум третья встреча Евкурова с ливийскими военными.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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