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Общество ,  
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Минтруд напомнил об отсутствии короткой рабочей недели в феврале и марте

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В этом году сокращенной рабочей недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта в стране не будет из-за того, что праздники выпадают на выходные дни. Однако в мае россияне смогут отдохнуть продолжительное время, рассказал ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков.

«Получилось так, что 8 марта и 23 февраля выпали на выходные дни, мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года», — сказал министр.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Он отметил, что при составлении правительством ежегодного календаря выходных и рабочих дней учитывается длительность новогодних и майских праздников. Как правило, календарь составляется с учетом того, чтобы выходная неделя не прерывалась, что станет наиболее удобным вариантом для россиян.

В пресс-службе Роструда подтвердили агентству, что сокращенной рабочей недели в связи с праздником у россиян не будет, так как 23 февраля в этом году приходится на воскресенье.

В Роструде отметили, что перенос позволит продлить отдых на майские праздники, тогда же россиян ожидает ближайшая сокращенная неделя. Так, в 2025 году россияне отдохнут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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Минтруд РФ Антон Котяков россияне праздник 23 февраля 8 Марта выходной день
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