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Политика ,  
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«Рособоронэкспорт» заявил об интересе иностранцев к системе «Орешник»

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Иностранцы проявляют интерес к новейшей баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник». Об этом журналистам сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе международной выставки вооружений IDEX-2025, проходящей в Абу-Даби (ОАЭ).

«Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства вооружения или военной техники, всегда интересно: что же произошло, что же у России появилось. И раз были приняты такие решения о применении «Орешника», значит, так и надо», — заявил Михеев, отвечая на вопрос об интересе за рубежом к ракетному комплексу (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что современные возможности в области вооружений есть не только у России, но и у многих других стран.

Параметры «Орешника», которые были обнародованы:

  • Максимальная дальность поражения — 5500 км.
  • Скорость — 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч).
  • Масса боевой части — до 1,5 тонн.
  • В ядерном исполнении — 900 килотонн (45 Хиросим).
  • Время полета до базы ПРО США в Польше — 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.

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Президент России Владимир Путин объявил о применении «Орешника» по промышленному предприятию в Днепре в своем видеообращении 21 ноября 2024 года. Это стало ответом на использование ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. Президент отметил, что мощь удара «Орешника» сопоставима с системами стратегического назначения.

По словам Путина, «Орешник» — полностью российская разработка, не модернизация советских систем. Он обладает высокой точностью, а его ударная мощь при массированном применении сравнима с оружием стратегического назначения.

Москва рассматривает «Орешник» как ответ на развертывание США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право атаковать военные объекты стран, позволяющих использовать свое оружие против России.

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Рособоронэкспорт Александр Михеев Абу-Даби Выставка «Орешник»
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