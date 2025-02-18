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Политика ,  
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Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Diego Fedele / Getty Images)

Активисты забросали яйцами бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции. Об этом сообщает телекомпания Pirveli TV.

Как уточняет новостной портал Mix, также яйцами забросали и бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который тоже возвращался из Мюнхена. Ни охрана аэропорта, ни патрульная служба никак не отреагировали на инцидент.

Продвинет ли Мюнхенская конференция по безопасности диалог об Украине
Политика
Фото:Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля в Мюнхене. В ней участвовали около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российская делегация в мероприятиях не была представлена. На мероприятии обсуждался ряд вопросов, в том числе урегулирование конфликта на Украине. 

За два дня до конференции президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а глава Пентагона Пит Хегсет изложил основные пункты американской позиции. 

Путин пригласил Трампа в Москву и сказал, что готов принять «американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес», в том числе и по Украине. Президенты договорились продолжить личные контакты вплоть до «организации личных встреч».

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Грузия Тбилиси Саломе Зурабишвили активисты Мюнхенская конференция по безопасности аэропорты
Саломе Зурабишвили фото

Саломе Зурабишвили

политик, экс-президент Грузии
18 марта 1952 года
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