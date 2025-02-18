Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Саломе Зурабишвили (Фото: Diego Fedele / Getty Images)

Активисты забросали яйцами бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции. Об этом сообщает телекомпания Pirveli TV.

Как уточняет новостной портал Mix, также яйцами забросали и бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который тоже возвращался из Мюнхена. Ни охрана аэропорта, ни патрульная служба никак не отреагировали на инцидент.

Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля в Мюнхене. В ней участвовали около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Российская делегация в мероприятиях не была представлена. На мероприятии обсуждался ряд вопросов, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

За два дня до конференции президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а глава Пентагона Пит Хегсет изложил основные пункты американской позиции.

Путин пригласил Трампа в Москву и сказал, что готов принять «американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес», в том числе и по Украине. Президенты договорились продолжить личные контакты вплоть до «организации личных встреч».