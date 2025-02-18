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Политика ,  
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МИД Китая приветствовал переговоры России и США в Эр-Рияде

Го Цзякунь
Го Цзякунь (Фото: Johannes Neudecker / Dpa / Global Look Press)

Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, в том числе переговоры США и России в Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, его слова передает «Синьхуа».

«В отношении украинского кризиса Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения кризиса. <...> Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус, достигнутый в ходе мирных переговоров между Соединенными Штатами и Россией», — цитирует дипломата агентство.

В то же время Цзякунь подчеркнул, что «Китай ожидает, что все заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах».

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18 февраля делегации России и США встречаются в Эр-Рияде, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.

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