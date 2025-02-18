МИД Китая приветствовал переговоры России и США в Эр-Рияде
Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, в том числе переговоры США и России в Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, его слова передает «Синьхуа».
«В отношении украинского кризиса Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения кризиса. <...> Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус, достигнутый в ходе мирных переговоров между Соединенными Штатами и Россией», — цитирует дипломата агентство.
В то же время Цзякунь подчеркнул, что «Китай ожидает, что все заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах».
18 февраля делегации России и США встречаются в Эр-Рияде, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине.
Российскую сторону представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.
Читайте РБК в Telegram.
Следите за переговорами России и США в Telegram
Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской