Отказавшейся помочь ветерану бригаде скорой сняли надбавки к зарплате
Врачей в Курской области, которые отказались оказать помощь ветерану Великой Отечественной войны Евгению Будкину, наказали лишением стимулирующих надбавок. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий на заседании областного правительства.
«Провели служебную проверку в адрес этой бригады. Фельдшер и санитар получили выговоры. Соответственно, стимулирующие надбавки с них были сняты. Буду держать ситуацию на контроле», — отметил он.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн поручил разобраться в инциденте, когда врачи отказались поднять упавшего на пол ветерана.
«Со слов фронтовика, ночью, когда он упал и дочь не могла его поднять, она вызвала карету скорой помощи. Появившиеся сотрудники, со слов дочери, отказались первоначально поднимать фронтовика, вели себя без какого-либо должного отношения к возрасту и заслугам этого человека», — рассказал Хинштейн.
Читайте РБК в Telegram.
Переговоры России и США состоятся 18 февраля
Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины
Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию
У «Крыльев Советов» сменился гендиректор после коррупционного скандала
Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке
Российские военные освободили село Фиголевка в Курской области
Нефтеперекачивающую станцию на Кубани вывели из эксплуатации после атаки дрона
Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика