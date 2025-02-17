Отказавшейся помочь ветерану бригаде скорой сняли надбавки к зарплате

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Врачей в Курской области, которые отказались оказать помощь ветерану Великой Отечественной войны Евгению Будкину, наказали лишением стимулирующих надбавок. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий на заседании областного правительства.

«Провели служебную проверку в адрес этой бригады. Фельдшер и санитар получили выговоры. Соответственно, стимулирующие надбавки с них были сняты. Буду держать ситуацию на контроле», — отметил он.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн поручил разобраться в инциденте, когда врачи отказались поднять упавшего на пол ветерана.

«Со слов фронтовика, ночью, когда он упал и дочь не могла его поднять, она вызвала карету скорой помощи. Появившиеся сотрудники, со слов дочери, отказались первоначально поднимать фронтовика, вели себя без какого-либо должного отношения к возрасту и заслугам этого человека», — рассказал Хинштейн.