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Политика ,  
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Трамп сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Американские военные в минувшие выходные ликвидировали в Сирии одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом на своей странице в Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«В эти выходные Вооруженные силы США нанесли точный авиаудар по члену «Аль-Каиды» в Сирии», — написал он.

Политик заявил, что американские военные «свершили правосудие над еще одним джихадистом», который угрожал Америке, ее союзникам и партнерам. Он также поздравил главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Майкла Куриллу и его подчиненных с успешным проведением операции.

США ликвидировали аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после бен Ладена
Политика
Айман&nbsp;аз-Завахири

В августе 2022 года США сообщили о ликвидации в Афганистане Аймана аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после смерти Усамы бен Ладена. «Мы и дальше будем отслеживать и устранять угрозы со стороны «Аль-Каиды», откуда бы они ни исходили», — заявил тогда президент США Джо Байден.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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