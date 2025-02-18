Трамп сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»
Американские военные в минувшие выходные ликвидировали в Сирии одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом на своей странице в Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.
«В эти выходные Вооруженные силы США нанесли точный авиаудар по члену «Аль-Каиды» в Сирии», — написал он.
Политик заявил, что американские военные «свершили правосудие над еще одним джихадистом», который угрожал Америке, ее союзникам и партнерам. Он также поздравил главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Майкла Куриллу и его подчиненных с успешным проведением операции.
В августе 2022 года США сообщили о ликвидации в Афганистане Аймана аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после смерти Усамы бен Ладена. «Мы и дальше будем отслеживать и устранять угрозы со стороны «Аль-Каиды», откуда бы они ни исходили», — заявил тогда президент США Джо Байден.
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