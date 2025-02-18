Появилось видео начала переговоров России и США в Саудовской Аравии

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Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде, трансляцию ведет CNN.

Ранее в российском МИДе сообщили, что дипломаты, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, прибыли на место проведения переговоров. Ведомство выложило видеозапись прибытия. На ней видно, как российская делегация здоровается с представителями принимающей стороны и заходит в помещение.

Посланники России и США 18 февраля встречаются в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине.

Главная задача встречи в Эр-Рияде — «реальная нормализация» отношений между Россией и США, заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков.