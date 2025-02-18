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Володин анонсировал изменение правил переподготовки педагогов

Володин: Госдума в марте рассмотрит проект о переподготовке педагогов
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Госдума в марте рассмотрит законопроект о переподготовке и повышении квалификации педагогов только государственных и муниципальных организаций. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Депутатами подготовлен законопроект. Планируем рассмотреть его в марте», — написал спикер в своем телеграм-канале.

Соответствующее предложение парламентарии также направили на рассмотрение правительству, которое разрабатывает Стратегию развития образования.

Сейчас дополнительные профессиональные программы могут быть реализованы в организациях дополнительного профессионального образования, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (за рамками основной цели деятельности).

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Володин отметил, что при подготовке обсуждения с правительством темы образования он получил от подписчиков почти 8 тыс. комментариев и свыше 200 предложений от 55 регионов.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов. По его словам, учительский труд вызывает «особое уважение», так как является созидательным.

В ноябре педагоги назвали своими основными проблемами большую отчетность и низкие зарплаты. Почти 90% опрошенных учителей заявили, что в целом довольны своей работой.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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