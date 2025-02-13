В Соликамске два горняка погибли при обрушении в шахте
В Соликамске два горняка погибли во время проведения работ в калийной шахте, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Выражаю мои соболезнования семьям погибших сотрудников. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая», — написал он в телеграм-канале.
Горянки погибли из-за отслоения горной породы, уточнила местная прокуратура. Ее сотрудники проверят соблюдение требований безопасности на объекте. По информации Ural Mash, обвал произошел в грузовом тоннеле, который ведет на поверхность; горняков зажало в кабине лифта.
Обрушение произошло на руднике СКРУ-3 в 10:00 по местному времени (8:00 мск), рабочие проводили осмотр ствола, сообщили РБК в «Уралкалии». Порода обрушилась в результате отслоения нароста соли от крепи.
На этом объекте сейчас занимаются увеличением мощности рудника, включая ввод в эксплуатацию четвертого ствола. «Уралкалий» входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров хлористого калия.
СК завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 217 УК).
Прошлым летом на СКРУ-3 воспламенился метан. Два человека получили термические ожоги, один из них впоследствии скончался. Следственный комитет тогда завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при производстве горных работ, повлекших травмирование рабочих при воспламенении газа (ч.1 ст. 216 УК).
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