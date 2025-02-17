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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала шутку Лаврова про Гренландию «троллингом» лидеров ЕС

Захарова: шутка Лаврова про Гренландию была троллингом лидеров ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине

Шутка министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Гренландии, сказанная в ответ на вопрос о возможных территориальных уступках на Украине, была «троллингом» лидеров Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Журналист CNN Фредерик Плейтген ранее на пресс-конференции в Москве спросил у Лаврова, какие территории «Россия готова отдать» для достижения мира и прекращения огня в конфликте на Украине. «Вы про Данию с Гренландией?» — ответил ему министр.

«Это был троллинг не столько Фредерика, сколько, как мне кажется, лидеров ЕС и некоторых его стран, которые активно пытаются «сесть за стол переговоров», чтобы защитить «территориальную целостность» Украины», — прокомментировала Захарова слова Лаврова в своем телеграм-канале.

В то же время, как считает представитель МИДа, у Дании, которая, в отличие от Украины, является членом Евросоюза и НАТО, «огромные проблемы» в связи с претензиями Соединенных Штатов на Гренландию.

Лавров на вопрос об уступках на Украине ответил словами о Гренландии
Политика
Нуук, Гренландия

Лавров, отвечая на вопрос Плейтгена, после шутки о Гренландии отверг возможность территориальных уступок Украине и заявил, что на переговорах об этом не может быть «даже мысли».

Президент США Дональд Трамп выражал желание приобрести Гренландию — самый большой остров в мире, принадлежащий Дании, — еще во время своего первого президентского срока. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. В начале января он не стал исключать, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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