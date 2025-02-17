Чиновник, обстрелявший четверых в Дагестане, явился с повинной

Сайпулакади и Алибулат Магомедовы (Фото: МВД по Республике Дагестан)

В Дагестане с повинной в полицию пришли объявленные в розыск после стрельбы с причинением тяжкого вреда здоровью 35-летний Сайпулакади Магомедов и 40-летний Алибулат Магомедов. Об этом сообщил телеграм-канал МВД Дагестана.

В ведомстве уточнили, что перед этим полицейские вели переговоры с близкими подозреваемых.

«Правоохранителям удалось убедить разыскиваемых в том, что явка с повинной — лучшее решение в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

По данным агентства «РИА Дагестан», Алибулат Магомедов является и. о. директора Дирекции единого заказчика-застройщика. «РБК Кавказ» уточнил, что Магомедов также был заместителем мэра Махачкалы.

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» — государственное казенное учреждение Республики Дагестан.

По версии следствия, ранее вечером 14 февраля подозреваемые открыли стрельбу в четырех жителей Махачкалы во время возникшего скандала. После этого они скрылись с места происшествия. Пострадавших госпитализировали «с множественными огнестрельными и травматическими ранениями в различные части тела», отметили в МВД региона.