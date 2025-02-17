Глава Камчатки посетовал Путину на сложности с добычей лосося

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края переживает сложности, в том числе из-за снижения количества лососевых пород рыб для вылова. Об этом глава региона Владимир Солодов рассказал на встрече президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.

«Не могу не отметить здесь, что рыбохозяйственный комплекс, конечно, в непростом положении сейчас находится, потому что несколько факторов сложилось вместе. Первый — это природный, низкие подходы лососей», — сказал Солодов.

Низкий подход лососевых означает уменьшение количества рыбы, возвращающейся на нерест. Губернатор добавил, что ученые и на будущие годы прогнозируют не очень благоприятную ситуацию с добычей лососевых.

Второй причиной он назвал «санкционное давление». Вместе с тем глава края заявил, что рыбохозяйственный комплекс является драйвером экономики Камчатки. «Здесь мы сохраняем лидирующие в стране позиции», — заверил Солодов.

В сентябре 2024 года президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что лососевая путина в минувшем году оказалась неудачной.

«Это природный фактор, на который не в силе повлиять рыбаки. Рыбы пришло мало, в первую очередь я говорю о горбуше — самом массовом и самом популярном виде лососевых в России», — пояснил Зверев РБК. Наиболее сложная, по его словам, ситуация сложилась в двух ключевых регионах, где российские рыбаки добывают более 90% всей красной рыбы, — на Сахалине и Камчатке.

К 17 сентября вылов тихоокеанских лососей во всех районах Дальнего Востока превысил 221 тыс. т, привел данные президент ВАРПЭ. Он рассказал, что Росрыболовство тогда спрогнозировала к концу 2024 года «итоговый вылов за путину на уровне 250–260 тыс. т».

«Такой результат станет наихудшим за последние 20 лет», — констатировал Зверев.