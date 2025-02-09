В Битцевском парке водолазы спасли провалившегося под лед мальчика
На юго-западе Москвы водолазы и специалисты МЧС спасли мальчика, который провалился под тонкий лед на одном из прудов в Битцевском парке, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«В Битцевском парке ребенок провалился под тонкий лед. Самостоятельно выбраться он не мог», — говорится в сообщении.
Спасатели смогли достать мальчика с помощью лестницы, а затем передали его врачам. На видео, опубликованном ведомством, видно, что ребенок оказался на небольшом пеньке посередине пруда.
В декабре фотографа из Воронежа, который снял на камеру свое падение под лед, наградили в МЧС почетной грамотой за «попытку преодоления законов физики и здравого смысла».
Как рассказал потом фотограф, что проверка прочности льда с приходом первых морозов — это его традиция, которой он придерживается не первый год.
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