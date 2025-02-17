В Казахстане оценили удар дронов по маршруту поставки нефти через Россию

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не ограничил поставки казахстанской нефти после атаки семи беспилотников на крупнейшую нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК «Кропоткинская», расположенную на территории России.

Об этом сообщило агентство NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

️«Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме», — заявили в министерстве.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и является одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

Кропоткинская НПС расположена в Краснодарском крае, под городом Армавир. Она прокачивает нефть по трубопроводу и принимает сырье от российских производителей.