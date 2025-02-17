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Общество ,  
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В Ростовской области задержали замминистра из-за госконтракта на ₽60 млн

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Задержан замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Против задержанного возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, министерство неправомерно оплатило из бюджета услуги компании «Электронные офисные системы (софт)». Она должна была предоставить лицензии на использование системы электронного документооборота «Дело» почти на 60 млн руб. в рамках перехода на отечественное программное обеспечение.

Однако в реальности компания поставила лицензию офисного редактора «Мой офис», стоимость которого более чем в четыре раза ниже.

В Ростовской области задержали второго за две недели замгубернатора
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Константин Рачаловский

Ранее 17 февраля в Ростовской области правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Константина Рачаловского, который также занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

Его подозревают в превышении должностных полномочий в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства. По версии следствия, Рачаловский «обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов». Получатели субсидий обанкротились, и бюджет понес ущерб на 155,2 млн руб.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что правоохранители сегодня проводили обыски в доме бывшего вице-губернатора и председателя совета директоров Региональной корпорации развития Виктора Гончарова. Обыски связаны с делом Рачаловского, добавил собеседник РБК.

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Теги
Ростовская область похищение госконтракты
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