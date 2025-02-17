В Красноярском крае женщину нашли мертвой в ванне с кипятком
В Ачинске Красноярского края 32-летняя женщина умерла в ванне с кипятком, на ее теле нашли следы термических ожогов, сообщила РБК пресс-служба регионального Следственного комитета.
Кроме ожогов, возникших в результате воздействия высокой температуры, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружили, уточнили в ведомстве.
По данным СК, тело женщины в ванной, наполненной горячей водой, обнаружил ее сожитель еще 9 февраля. В ведомстве добавили, что мужчина и женщина употребляли наркотические средства, которые, предположительно, были обнаружены и в квартире.
Сейчас проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины.
Рост числа смертей от наркотиков может быть связан с изобретением новых психоактивных веществ, употребление которых может приводить к тяжелым отравлениям, психозам и суициду, считает ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов.
«Во всем мире ежегодно появляется большое количество так называемых дизайнерских наркотиков. Их производители стараются делать все более мощные вещества, а значит, более вредные», — пояснил эксперт.
Читайте РБК в Telegram.
Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине
Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине
Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине
Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине
Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада
Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика