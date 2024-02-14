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Общество ,  
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Двухлетняя девочка получила ожоги лица после лечения паром над картошкой

Двухлетняя девочка, которую лечили ингаляцией над картошкой, получила ожоги лица
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге девочка, которую бабушка лечила ингаляцией над картошкой, получила ожог лица, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по региону.

Инцидент произошел накануне, 13 февраля, в доме на ул. Танкистов. Девочку 2021 года рождения доставили в больницу с ожогом лица второй-третьей степени.

Ожоги делят на четыре степени: при второй — на коже появляются волдыри с жидкостью, при третьей — наносится поражение мышечной ткани.

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Фото:J.M. Guyon / CandyBox / Global Look Press

По информации телеграм-канала SHOT, двухлетняя девочка получила некроз кожи, он характерен для третьей степени ожога.

Пострадали щека, подбородок, лоб и нос, говорится в публикации.

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