Двухлетняя девочка получила ожоги лица после лечения паром над картошкой
В Санкт-Петербурге девочка, которую бабушка лечила ингаляцией над картошкой, получила ожог лица, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по региону.
Инцидент произошел накануне, 13 февраля, в доме на ул. Танкистов. Девочку 2021 года рождения доставили в больницу с ожогом лица второй-третьей степени.
Ожоги делят на четыре степени: при второй — на коже появляются волдыри с жидкостью, при третьей — наносится поражение мышечной ткани.
По информации телеграм-канала SHOT, двухлетняя девочка получила некроз кожи, он характерен для третьей степени ожога.
Пострадали щека, подбородок, лоб и нос, говорится в публикации.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?